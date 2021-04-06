Оренбург, , 08:08 — REGNUM Начало паводка в Оренбургской области прогнозируется после 5 апреля. Как правило, он начинается с западных районов, но бывает, когда одновременно вода поднимается и в центральных территориях, сообщает минприроды региона.

В ведомстве заявили, что готовы к любым сценариям развития паводковой ситуации этой весной. Специалисты говорят, что успокаивать людей нельзя. Прогнозы — вещь неблагодарная, но надо всегда готовиться к большой воде.

«Мы ежедневно получаем прогнозы гидрометеоцентра по снегозапасам, уровням воды в реках области, информацию по наполнению водохранилищ. Ожидаем паводок в пределах нормы. Но при резком потеплении возможен и резкий сход снега, когда вода просто скатывается моментально мощным потоком. Даже не столько большие реки создают проблемы, сколько малые. Потому что там по оврагам как раз вода идет и затапливает населенные пункты», — отметил руководитель отдела по предоставлению прав пользования водными объектами министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Сергей Сексяев.

Он подчеркнул, что большим кругом вопросов остается безопасность гидротехнических сооружений. Их в регионе числится более 1 тысячи. За безопасную эксплуатацию плотин на прудах и водохранилищах ответственность несет собственник — муниципалитет или организация. Однако в Оренбуржье находится 60 бесхозных гидротехнических сооружений. За них отвечает региональное министерство природных ресурсов. Ведомство проводит работы по их реконструкции и ремонту или ликвидации.

«У нас уже несколько десятилетий идет цикл маловодных лет. Не заполняются поймы и сохнут озера. И даже если большой паводок наносит какой-то определенный ущерб в плане затопления — это в принципе ожидаемые риски. Люди об этом знают, к этому готовятся. Такова жизнь. Но это благо, потому что нам всем нужна вода», — резюмировал Сергей Сексяев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Оренбургской области в зонах риска весеннего подтопления находится 257 населенных пунктов. Практически ежегодно изолируются паводковыми водами 27 населенных пунктов. Потоплению подвержены 43 низководных автомобильных моста. Вскрытие реки Урал в районе Оренбурга прогнозируют с 10 по 15 апреля, что в пределах нормы.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за паводка в Оренбуржье закрывают мост через Урал