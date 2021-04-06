Самара, , 08:08 — REGNUM Крупный пожар в ангаре произошел в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что вечером 5 апреля огнеборцы г. Кинель получили информацию о возгорании в ангаре по ул. Промышленной. По повышенному рангу вызова на место происшествия оперативно выдвинулись 158 спасателей. Вскоре пожар был локализован: огонь прошелся по площади 1,2 тыс. кв. метров. Поздно вечером спасатели ликвидировали открытое пламя.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Самарской области, пожар произошел в цеху по переработке авторезины. Пострадал один человек, его срочно доставили в медучреждение.

Рано утром 6 апреля поступило сообщение о ликвидации пожара.

По сообщению некоторых СМИ, которые ссылаются на сотрудников МЧС, предварительной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на станции техобслуживания сгорели семь автомобилей.