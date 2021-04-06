Богота, , 08:06 — REGNUM Ограничительные карантинные меры, подразумевающие запрет на свободное перемещение по столице Колумбии — Боготе — ее жителей, введут в городе в период с 10 по 12 апреля. Об этом 6 апреля сообщил колумбийский министр здравоохранения и социальной защиты Фернандо Руис на своей странице в соцсети Twitter.

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"В Боготе карантин с субботы, 10 апреля, по понедельник, 12 апреля», — говорится в его сообщении.

Также он добавил, что в период с 6 по 9 апреля в Боготе будет ограничено свободное посещение магазинов, банков и прочих заведений.

Отметим, на сегодняшний день в Колумбии выявлено за весь период пандемии 2 456 409 носителей коронавируса, 10 190 из которых — за последние 24 часа.