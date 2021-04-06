Усть-Коксинский район, Алтай, , 08:02 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 81-летний житель Усть-Коксинского района и 70-летний житель Чойского района скончались в феврале 2021 года.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, за всё время пандемии в республике жертвами коронавируса стали 225 человек. Из них 203 пациента скончались непосредственно от COVID-19, остальные умерли по иным причинам.