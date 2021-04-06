Якутск, , 08:26 — REGNUM В Якутии за сутки проходят вакцинацию от коронавируса более 1,7 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 6 апреля в республику поступило 100 912 доз вакцины. Первую прививку получили уже 62 150 жителей Якутии, в том числе за сутки — 1408. Полный курс вакцинации прошли 53 186 человек (+341 за день).

Из числа вакцинированных старше 60 лет первую прививку получили 14 784 человека, вторую ждут — 11 928 пожилых жителей Якутии.

Использовано 62,2% от поступившей в республику вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 6 апреля в Приморье 49 406 человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса.