Джакарта, , 08:00 — REGNUM По меньшей мере 128 человек погибли в результате стихийных бедствий в ряде районов провинции Восточная Нуса-Тенггара в Индонезии, сообщает Antara.

«В общей сложности 128 человек погибли из-за экстремальных погодных условий», — говорится в заявлении национального агентства по управлению стихийными бедствиями.

В округе Лембата погибли 67 человек, на Флоресе — 49, Алор — 12, в то время как общее число пропавших без вести достигло 72.

В результате наводнения и оползней пострадали 1962 дома.

Экстремальные погодные условия, вызванные воздействием тропического циклона Сероя, продолжатся в регионе Восточная Нуса-Тенггара в ближайшие несколько дней. Этот тропический циклон затронул восемь административных районов и городов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти провинции Восточная Нуса-Тенггара заявили, что 839 жителей острова Адонара были эвакуированы из-за наводнения.

Подробнее в материале: В Индонезии из-за наводнения эвакуировали 839 жителей

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