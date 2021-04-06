Москва, , 08:05 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в числе поручений по итогам совещания с правительством выделил вопросы демографической политики на Дальнем Востоке и дал срок до 1 июля 2021 года представить анализ реализации первого этапа этой концепции, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Читайте также: Цены на продукты питания в ДФО Путин поручил снизить до среднероссийских

«Правительству Российской Федерации провести анализ итогов первого этапа реализации концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, и на его основе обеспечить актуализацию мероприятий и целевых показателей второго этапа ее реализации», — поручил Владимир Путин.

Ответственный за исполнение поручения — председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам совещания с членами правительства РФ, которое состоялось 10 марта, Владимир Путин поручил принять меры по снижению цен на продукты питания на Дальнем Востоке до среднероссийских.