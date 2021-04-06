Наталия Николаева, 6 апреля 2021, 09:40 — REGNUM Погода в этом году, которая принесла Чувашии много снега и аномальные холода, проверила на прочность и систему жизнеобеспечения. На фоне череды мелких коммунальных неурядиц произошли по-настоящему крупные ЧП. В частности, в Моргаушском районе завели уголовное дело о халатности по факту обрушения крыши старого интерната, в Новочебоксарске организована прокурорская проверка по факту обрушения веранды в детском саду. Скандал разворачивается в одном из крупных и богатейших сельских муниципалитетов — Батыревском районе, где одно ЧП сменяет другое.
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Со стартом политического сезона это может сильно ударить по народной поддержке. Жители Батырево недоумевают и не понимают, почему не видно их народного слуги, одного из богатейших депутатов Госсовета Олега Мешкова, а также их влиятельного земляка — вице-премьера Сергея Артамонова, который первый в Чувашии выдвинулся на депутатские праймериз «Единой России». В этой ситуации батыревцам с иронией остаётся «винить в происходящем Байдена или уж на худой случай украинских диверсантов».
Батырево: начало скандала
В марте члены регионального штаба ОНФ обратили внимание на ситуацию с водоснабжением села Батырево, отмечая, что с 14 марта жители стали жаловаться на слабый напор воды. «Фронтовики» со ссылкой на обращения местных жителей отмечали, что на одной из водонапорных башен на улице Комарова, которые обеспечивают питьевой водой жилой сектор и социальные учреждения, образовалась вмятина. 22 марта стало известно, что одна из водонапорных башен «сложилась» пополам. Жертв нет.
Справка ИА REGNUM. Батыревский район по численности населения (на начало 2020 года — 32 878 человек) занимает четвёртое место среди сельских муниципалитетов, но при этом там проживает больше жителей, чем в городе Шумерля, и почти столько же — сколько в Алатыре. Из них каждый пятый (6477 жителей) живёт в районном центре — селе Батырево. Среди сельских муниципалитетов Батыревский район по площади территории уступает шести районам.
Члены регионального штаба ОНФ заявили, что башня «рухнула, так и не дождавшись ремонта».
В ответ в администрации муниципального образования заявили, что был «проведён демонтаж верхней части одной башни». Даже создана районная комиссия под руководством врио главы администрации Батыревского района Светланы Черновой.
Заместитель главы администрации Батыревского района Равиль Ямалетдинов в интервью ГТРК «Чувашия» заявил, что «при сварочных работах обнаружено, что толщина металла составляет с учётом износа менее 3 мм»:
И официальная версия, в том числе с формулировкой, что башня «не рухнула, а уронили», стала распространяться в государственных СМИ, породив новую серию скандала.
На это наложилось новое ЧП: в Батырево под тяжестью снега в многоквартирном доме обрушилась труба газопровода. В ходе проверки надзорным ведомством выявлено отсутствие управляющей организации, в результате не проводились работы для надлежащего содержания общего имущества. Администрации села прокуратурой внесено представление «по фактам бездействия по проведению конкурса по отбору управляющей организации».
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Продолжение скандала
Официальная трактовка событий возмутила не только общественников, так как била по репутации «фронтовиков», но и жителей, которые недоумевали, что именно они пьют, если такая «питьевая вода» способна привести металл «к быстрому износу или коррозии».
В ходе разбирательства стало известно, что водонапорная башня построена в 2010 году в рамках ввода в эксплуатацию станции обезжелезивания и строительства группового водовода для южной части республики — Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов. Собственником объектов является администрация Батыревского района, которая в сентябре 2018 года передала систему водоснабжения для технического обслуживания ООО «Батыревское ЖКХ».
Члены регионального штаба ОНФ направили обращение (письмо есть в распоряжении ИА REGNUM) в прокуратуру, следственный отдел СКР и полицию, требуя «в пределах компетенции провести проверку» в связи с ситуацией в Батырево.
Общественники считают, что также «усматриваются признаки, свидетельствующие о бездействии должностных лиц» в части «несвоевременного и не в полном объеме проведения необходимых работ по обследованию технического состояния объекта для оценки возможности его дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости его восстановления и усиления конструкций».
В конце марта в социальных сетях стала распространяться информация с приложенным видео о том, что водонапорную башню якобы «продырявили в двух местах», в результате ручейками вытекала вода. Данное сообщение, по информации местных СМИ, проверяют правоохранители.
Разбирательства
Батыревская история ещё раз наглядно показала остроту проблемы с водоснабжением в сельской местности, особенно в части водонапорных башен. Что касается водонапорных башен в Батырево, то рассматривается несколько вариантов. Один из них — капитальный ремонт или замена, второй — установка насосов с частотно-регулируемым пуском, при котором напор создаётся за счёт регулирования насосами и необходимость в водонапорных башнях отпадает.
Справка ИА REGNUM. На 2021 год общий объем доходов бюджета Батыревского поселения прогнозируется на уровне 20 212 719 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений — в сумме 8 943 734 рубля. Бюджет принят без дефицита.
После событий, произошедших на территории Батыревского района, связанных с падением водонапорной башни, по поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина организованы проверки состояния водонапорных башен, действующих в республике. В надзорном ведомстве отмечают, что в ходе проверок также будут установлены причины и обстоятельства падения башни в Батыревском районе.
В Чувашии водоснабжение осуществляется из 647 водозаборов, общая протяжённость сетей составляет 3132 км. В 2020 году заменили 24 км ветхих сетей. Ранее чувашские власти заявляли, что будут отремонтированы 217 водонапорных башен. На эти цели предусмотрено 200 млн рублей из региональной казны, местные бюджеты добавят ещё 13,7 млн рублей.
В интервью ИА REGNUM вице-премьер — министр строительства Чувашии Павел Данилов отмечал, что в республике взялись за модернизацию системы водоснабжения и водоотведения, начав с анализа состояния «трубного хозяйства» районных водоканалов, на очереди — бесхозные сети и водонапорные башни поселений. По оценке властей, степень износа систем водоснабжения превышает 68%, на приведение «трубного хозяйства» в нормативное состояние необходимо ориентировочно около 13 млрд рублей.
Подробнее: На модернизацию сетей водоснабжения Чувашии нужно 13 млрд — вице-премьер
«Проделки Байдена или спецслужб»
В соцсетях события в Батырево обрастают домыслами и слухами, наиболее впечатлительные жители переживают, потому что «и так в колодцах воды нет». Кто-то рассказывает, что возле водонапорной башни якобы «один из работников ЖКХ, говорят, даже выстрел слышал».
Этот вариант подхватывают другие пользователи, словно нарочито не говоря о молчащей местной власти и доводя ситуацию до абсурда:
Кто-то предположил, что с учётом подорожания металла башню хотели разобрать, а серьёзно настроенные пользователи считают, что в Батырево «всю систему водоснабжения необходимо менять и в каждый дом — по счетчику, тогда только порядок начнется».