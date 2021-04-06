Барнаул, 6 апреля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил от занимаемой должности Стеллу Штань — своего представителя в парламенте региона. Об этом 6 апреля сообщает телеграм-канал краевого правительства.

Правительство Алтайского края Представитель губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Стелла Штань

Назначение на освободившуюся должность планируется провести в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2021 года представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань заключена под стражу сроком на два месяца. Её подозревают в крупном мошенничестве.

Согласно материалам УФСБ и Следственного комитета России по Алтайскому краю, чиновница причастна к подготовке фиктивных документов, которые позволили руководству барнаульского частного детского сада Happy Baby получить незаконно 14 миллионов рублей бюджетных средств. По месту жительства и работы фигурантов уголовного дела прошли обыски.

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