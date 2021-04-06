Скопье, , 07:56 — REGNUM Власти Северной Македонии начали массовую вакцинацию жителей столицы страны Скопье российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 5 апреля передал телеканал «24 вести».

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Для этих целей была переоборудована городская спортивная арена «Борис Трайковский». Планируется, что каждый день прививку от COVID-19 будут делать от трех до четырех тысяч жителей города.

Первыми к вакцинации допустили полицейских, учителей, воспитателей, медиков и фармацевтов, а также представителей других категорий, входящих в критическую группу государственной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Северной Македонии ввели новые карантинные ограничения из-за распространения в стране британского штамма коронавируса.

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