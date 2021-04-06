Тайбэй, , 07:55 — REGNUM В фонд помощи пострадавшим в железнодорожной катастрофе на Тайване, в результате которой погибли 50 человек и 202 получили ранения, поступило уже более двух миллионов долларов. Об этом 6 апреля сообщает газета Taipei Times.

Трагедия с пассажирским составом, перевозившим около 500 пассажиров, произошла 2 апреля. В настоящее время в больницах остаются 37 человек, четверо их них находятся в критическом состоянии.

По словам руководителя ведомства по делам здравоохранения и социального обеспечения Чэнь Шичжуна, поступило много запросов с пожеланиями сделать пожертвования, в связи с чем были открыты специальные банковские счета. Также денежные пожертвования для пострадавших принимают сети круглосуточных магазинов, почтовые отделения и электронные платёжные системы.

В данный момент спасатели занимаются разблокированием туннеля, в котором застряла большая часть искорёженного поезда. Отмечается, что движение по данной ветке может возобновиться не ранее 20 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, руководитель правительства региона Су Чжэньчан и ряд других чиновников из правящей на острове партии пожертвуют свой месячный доход пострадавшим в результате крупной железнодорожной аварии.

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