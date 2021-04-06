Пермь, , 07:51 — REGNUM В Пермском крае началась выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Детская оздоровительная кампания стартует в конце мая. К открытию готовят 1220 детских лагерей. Планируется, что в лагерях и санаториях отдохнут более 280 тыс. детей.

В 2021 году размер государственной поддержки на летний детский отдых проиндексирован на 4%. Из краевого и местных бюджетов на отдых школьников направлено более 800 млн рублей, что на 18 млн рублей превышает объём финансирования 2020 года.

Сертификаты на отдых и оздоровление детей дают право на получение господдержки при покупке путевок для школьников в период летних каникул. Размер помощи составит от 30 до 100% расчетной стоимости затрат на отдых ребенка в зависимости от дохода семьи.

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