Петропавловск-Камчатский, , 07:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

«Эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива», — заявили в ведомстве.

Очаг сейсмособытия располагался в 372 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 60 километров. При этом жители населенных пунктов Камчатки подземных толчков не ощутили. В экстренные службы также не поступали обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта у берегов Камчатки произошло два землетрясения. Пострадавших не было, повреждения инфраструктуры не фиксировались.

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