6 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Одно из таких опасных мест находится под Екатеринбургом на участке дороги между кольцевой автодорогой и посёлком Рудным. По словам очевидцев, там под водой оказалось порядка пяти автомобилей.

Александр Комаров, , 08:45 — REGNUM Весна. Снег тает, местами вместе с асфальтом. Тротуары и проезжая часть залиты водой. Обычное для этого времени года дело, особенно если зимой улицы плохо чистили. То, что на дороге могут тонуть машины, тоже, наверное, обычное дело. Но, к счастью, редкое. Одно из таких опасных мест находится под Екатеринбургом на участке дороги между кольцевой автодорогой и посёлком Рудным. По словам очевидцев, там под водой оказалось порядка пяти автомобилей.

Дороги Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ИА REGNUM ранее рассказывало о ситуации на этой дороге. Напомним, вода скопилась под железнодорожным мостом. В результате образовалось озеро, кстати, весьма глубокое. ГИБДД выступила с обращением к автомобилистам, призвав их искать пути объезда. А затем проезд по этому участку и вовсе закрыли от греха подальше.

Ранее об этом: В Екатеринбурге на дороге тонут автомобили

Ситуация вокруг затонувшей дороги не оставила равнодушными пользователей форумов и социальных сетей. Не обошлось без старой и кому-то уже, возможно, надоевшей шутки типа «Скоро наш город будут звать Венецией». Но некоторые пользователи всерьёз попытались найти причину такой ситуации.

Цитата из видео. Авто вытаскивают экскаватором

«Я так думаю, это потому, что строители ЕКАДа засыпали болотину, и грунтовые воды сюда теперь текут», — полагает один из посетителей портала Е1.ru.

Примерно той же логике следует и Анастасия М. Она изучила видео с «озера» и поделилась своими выводами в социальной сети.

«На 40-й секунде видно, что слева отсыпана площадка, там раньше было озеро, вода уходила туда. А теперь ей некуда деваться. Природа берёт своё», — отмечает гражданка.

Ещё один форумчанин считает, что изначально здесь была не дорога, а просто труба, гидротехническое сооружение. «А то, что через трубу кто-то когда-то проложил бесхозную дорогу, дык РЖД не против, пользуйтесь, когда основная функция сооружения неактивна. А вот сейчас — сооружение отлично выполняет свою основную функцию — пропуск воды под железной дорогой», — полагает пользователь сети.

Цитата из видео. Экскаватор вытаскивает утонувшую под мостом машину

В администрации Чкаловского района Екатеринбурга со своей стороны рассказали журналистам, что эта дорога является грунтовой. Рабочие выкопали канаву, чтобы отвести воду. «Озеро» уже мелеет. Когда вода уйдёт, будут проведены восстановительные работы. Повторится ли здесь потоп и в следующем, 2022 году, покажет время.

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