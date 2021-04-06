Новосибирск, , 07:47 — REGNUM Только благодаря новосибирском спасателям путешествие двух подростков (2005 и 2006 годов рождения) на оторвавшейся льдине закончилось благополучно. Подробности 6 апреля сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл в Советском районе Новосибирска 5 апреля в 15:33 по местному времени. Позвонившая в единую дежурно-диспетчерскую службу женщина, проживающая возле русла реки Обь, сообщила, что из окон дома видно, как по реке плывёт льдина, а на ней двое людей.

Соблюдая меры предосторожности, в 15:54 аэробот подошёл ко льдине, спасатели помогли школьникам перебраться на борт, осмотрели их, надели спасательные жилеты. Состояние спасенных удовлетворительное, на берегу они были переданы сотрудникам полиции для проведения профилактической работы. Как рассказали сами школьники, они катались с горки, подошли к краю реки.

Лёд треснул, и их стремительно унесло на льдине.