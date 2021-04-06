Пермь, , 07:42 — REGNUM В Пермском крае, по прогнозам специалистов управления Роспотребнадзора, в 2021 году ожидается подъем заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Населению напоминают о важности вакцинации. Тем, кто сделал прививку против COVID-19, необходимо выдержать интервал в 30 дней, информирует пресс-служба краевой администрации.

В 2020 году в Прикамье выявлено более 14,7 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе 3238 детей. Случаи присасывания насекомых фиксировались на дачах — у 10 066 человек (68,1%), в лесу — у 3976 человек (26,9%), в иных местах — у 740 человек (5%). Исследования показали, что 1,7% клещей были заражены вирусным энцефалитом, а 41,6% — боррелиями.

Стоит отметить, что в 2019 году в медорганизации с жалобами на укусы клещами обратились 20 200 пермяков, в том числе 3581 ребенок. Спад количества пострадавших от укусов насекомых объясняют жестким режимом самоизоляции, который действовал в период 2020 года.

С учетом того, что Пермский край является территорией, где опасность встретить кровососущее насекомое особенно высока, вакцинация от клещевого энцефалита является для жителей региона единственным способом защитить себя от вероятного заражения. Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, сайт kvrachu.ru, а также по телефонам регистратур медучреждений.