Подгорица, , 07:51 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович от имени граждан Черногории и от своего имени направил поздравительную открытку Вйоси Османи по случаю её избрания на должность президента Косово с наилучшими пожеланиями успехов в исполнении этой ответственной функции. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Я убежден, что Ваше избрание, наряду с результатами недавно проведенных парламентских выборов, ознаменует начало нового периода в развитии косовского государства и общества. Пройдя через полную демократическую консолидацию, стабилизацию и институциональное строительство Вы поведёте страну вперед по пути европейской и евроатлантической интеграции», — отметил Джуканович.

Он заявил, что рассчитывает на встречу и дальнейшее улучшение межгосударственных отношений Черногории и Косово.

«Я хочу заверить Вас, что в лице Черногории у Вас по-прежнему есть хороший сосед, ответственный партнер и собеседник по всем вопросах, ведущих к сближению наших граждан, сотрудничеству между государством, прогрессу и стабильности в регионе», — подчеркнул Джуканович.