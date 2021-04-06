Москва, , 07:42 — REGNUM Туристы, которые сделали прививку от COVID-19 российскими вакцинами, могут путешествовать по миру, не опасаясь новых штаммов коронавируса. Об этом 5 апреля заявил врач-вирусолог Виктор Зуев.

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Так он ответил на вопрос об угрозе южноафриканского штамма, распространение которого якобы набирает скорость в Турции. Эксперт подчеркнул, что известные новые формы SARS-CoV-2 не отличаются большей агрессивностью, хотя и распространяются быстрее, чем обычной вариант вируса.

«Все эти штаммы — они более контагиозны, то есть более заразны. Различий в патогенности там особо не обнаружено — ни у южноафриканского, ни у английского», — сказал Зуев, слова которого передает телеканал РЕН ТВ.

Вирусолог заверил, что созданные в РФ вакцины обладают защитой ко всем выявленным мутациям коронавируса. Он также отметил, что перед поездкой в другие страны, в том числе и Турцию, следует удостовериться в наличии необходимого количества антител на коронавирус в организме, и уже после можно отправляться за рубеж.

Напомним, 1 апреля турецкий минздрав объявил, что на территории страны было зарегистрировано в общей сложности 168 случаев заражения южноафриканским штаммом SARS-CoV-2.

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