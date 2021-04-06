Ханты-Мансийск, , 07:41 — REGNUM В Югре разваливается дорога Уньюган — Коммунистический, построенная за 4,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома Общероссийского народного фронта.

Состояние дороги Уньюган-Коммунистический в Югре Пресс-служба ОНФ по ХМАО

Общественники отмечают, что дорога Уньюган — Коммунистический была введена в эксплуатацию в конце октября 2019 года, стоимость её строительства превысила 4,7 млрд бюджетных рублей. Но за пару лет на дороге появился аварийный участок 75—79 км. Значительные дефекты выявлены в ходе мониторинга состояния дорог, а также по жалобам югорчан в социальных сетях.

«Продольный стык полос движения разошёлся. Отдельные участки обочины просели и стали «отслаиваться» от кромки проезжей части, что привело к образованию широких и длинных трещин вдоль кромки проезжей части. Просадки привели к занижению обочины относительно прилегающей кромки проезжей части, разрушению дорожной одежды с резким искажением поперечного профиля, сопровождающимся продольными и поперечными трещинами, местами — сеткой трещин», — констатировал состояние дороги Уньюган — Коммунистический участник ОНФ Александр Ломакин.

На данный момент некоторые крупные трещины засыпаны мелким щебнем, который прилипает к колёсам движущихся автомобилей.

Состояние дороги Уньюган-Коммунистический в Югре Пресс-служба ОНФ по ХМАО

Состояние дороги Уньюган-Коммунистический в Югре Пресс-служба ОНФ по ХМАО

«При движении автомобилей щебень прилипает к колёсам, попадает в канавки протектора шин, откуда вылетает как из пращи, «выстреливая» с огромной силой по встречным автомобилям. Траектория полёта таких камней неисповедима. Попадая в лобовые стекла, они могут привести к критическим ситуациям: стекло становится непрозрачным или разлетается на куски», — отмечает опасность новой дороги при недобросовестной ликвидации трещин эксперт.

Общественники подняли вопрос неэффективность потраченных на дорогу бюджетных миллиардов. Активисты регионального отделения ОНФ направили фото и видеоматериалы в прокуратуру региона. Надзорное ведомство инициировало проверку соблюдения заказчиком и подрядчиком требований законодательства при строительстве и эксплуатации дороги, в том числе исполнения подрядчиком гарантийных обязательств.