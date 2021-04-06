Омск, 6 апреля 2021, 07:35 — REGNUM Одиннадцать спортсменов Омской области стали кандидатами в национальную сборную России на Олимпийских играх в Токио (Япония). На участие в Паралимпийских играх претендуют шестеро омских спортсменов.
По словам главы омского минспорта Дмитрия Крикорьянца, отраслевое ведомство обеспечивает необходимые условия и содействие, чтобы как можно больше омских спортсменов прошли отбор в национальную сборную.
Крикорьянц подчеркнул, что недавно омский пловец Мартин Малютин выиграл чемпионат России и получил олимпийскую путёвку в Токио в составе российской сборной.
Окончательный список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде, станет известен к началу лета 2021 года.
Напомним, XXXII Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, Приморье в июле станет одним из главных центров подготовки российских атлетов к XXXII Олимпийским и XVI Паралимпийским летним играм в Токио.
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