Барнаул, , 07:33 — REGNUM В связи с угрозой обрушения фасадной балки в двух этажном жилом доме по улице 1 — я Западная, 51 в Барнауле СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда.

Ситуацию прокомментировали в телеграм-канале «Алтайские крайности»:

»Подходит то время, когда запас прочности старых домов иссякает. А их в городе более 150. Возникает вопрос: если (или когда?) эти дома начнут таять, как снег, что будет делать администрация, и имеет ли она хоть какой-то ресурс для этих действий?».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 апреля пришлось экстренно эвакуировать более 50 жильцов дома по ул.1-я Западная, 51: возникла угроза обрушения. Газ пришлось перекрывать не только в аварийном доме, но и ещё в 25 других. Из 55 эвакуированных жильцов четверо размещены в пункте временного размещения по адресу ул. Тимуровская, 23, ещё четыре человека, в том числе — двое детей, размещены в краевом кризисном центре для женщин. Остальных приютили родственники.

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