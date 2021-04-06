Джакарта, , 07:27 — REGNUM Не менее 157 человек стали жертвами наводнений и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе, сообщает Agence France-Presse.

По его данным, индонезийские власти подтвердили гибель 130 человек в результате стихийных бедствий. В Восточном Тиморе от наводнений и оползней умерли 27 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Восточной Индонезии сообщалось о 86 погибших от наводнений и оползней. Стихийные бедствия были вызваны сильными ливнями, высокими волнами и штормовым ветром. Отмечалось, что экстремальные погодные условия в Индонезии продлятся до 9 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии 86 человек погибли от наводнений и оползней