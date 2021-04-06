Хабаровск, , 07:31 — REGNUM За сутки в Хабаровском крае скончались ещё два пациента с коронавирусом, всего жертвами COVID-19 стали уже 356 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За минувшие стуки в крае выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 человек. В госпиталях развернуто 603 ковидных койки, из них свободны 115. Восемь пациентов в тяжелом состоянии, ещё трое подключены к аппаратам ИВЛ. Всего получают лечение более двух тысяч жителей Хабаровского края.

На 6 апреля в регионе зарегистрировано 50 863 носителя SARS-CoV-2, 48 502 пациента выздоровели.

Как сообщали ИА REGNUM, на 6 апреля в Приморье зарегистрирован 42 661 носитель SARS-CoV-2, выздоровел 39 671 пациент. От осложнений COVID-19 умерли 689 приморцев.