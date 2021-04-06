Закрытое административно-территориальное образование Комаровский, Оренбургская область, 6 апреля 2021, 07:24 — REGNUM В Оренбургской области в полицию поступила информация о захвате заложника и угрозе расправой. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошёл в ЗАТО «Комаровский». Установлено, что сообщение было ложным.
По данным правоохранителей, оба супруга были пьяными, и 47-летний мужчина совершил звонок из хулиганских побуждений. Женщине ничего не угрожало.
По результатам проверки полиция примет процессуальное решение.