Закрытое административно-территориальное образование Комаровский, Оренбургская область, , 07:24 — REGNUM В Оренбургской области в полицию поступила информация о захвате заложника и угрозе расправой. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошёл в ЗАТО «Комаровский». Установлено, что сообщение было ложным.

По данным правоохранителей, оба супруга были пьяными, и 47-летний мужчина совершил звонок из хулиганских побуждений. Женщине ничего не угрожало.

По результатам проверки полиция примет процессуальное решение.