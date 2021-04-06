Сараево, , 07:57 — REGNUM Хорватские партии в Боснии и Герцеговине 5 апреля резко раскритиковали члена президиума страны Желько Комшича за неофициальный доклад о состоянии в стране, обвинив его в том, что он позорит страну, и назвав его узурпатором прав хорватов. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Хорватский член главного органа Боснии и Герцеговины направил главам МИД стран ЕС в конце марта документ, в котором он обвиняет Хорватию и Сербию во вмешательстве во внутренние дела Боснии и Герцеговины, и критикует европейских представителей за то, что они предали хорватов.

Хорватский народный парламент Боснии и Герцеговины назвал Комшича вторым боснийским членом президиума, ссылаясь на то, что он был избран голосами не хорватов, а боснийцев, представленных в президиуме Шефиком Джаферовичем. Третий член президиума — серб Милорад Додик.

Напомним, главная претензия, которую выдвигают боснийские хорваты и Хорватия, заключается в дискриминационном положении этого народа в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.