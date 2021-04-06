Москва, , 07:21 — REGNUM Уровень спроса на говядину в России по итогам 2020 года снизился до 1,94 млн тонн, что является минимальным значением за последние десять лет. Об этом 6 апреля сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

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По отношению к 2019 году ее потребление упало на 3,4 процента. При этом в текущем году наблюдается схожая тенденция.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что такой процесс связан с переходом потребителей на более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину. По словам эксперта, причиной такого изменения предпочтений граждан стала экономия на фоне пандемии коронавируса, а также массового перехода на дистанционный режим работы и неопределенная ситуация с будущими доходами.

Кроме того, Юшин напомнил, что значительным потребителем говяжьего мяса является гостиничной-ресторанный сектор, который сократился из-за ограничительных мер, действовавших в 2020 году. Вместе с тем глава ассоциации отметил, что снижение спроса наблюдается только в сегменте молочных пород, занимающего 80 процента рынка. Потребление других видов говядины — мясных породы и отрубов — демонстрирует рост в пять и двенадцать раз соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова заявила, что в России говядина будет все менее востребована потребителями по сравнению с более дешевыми свининой и птицей из-за пандемии коронавируса и снижения реальных доходов жителей страны.

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