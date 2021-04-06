Анива, Сахалинская область, , 07:20 — REGNUM Возгорание произошло в жилом доме в городе Анива Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

По его данным, пожар произошел в доме № 13 по улице Ленина. Пожарные прибыли к месту происшествия через две минуты после поступления сигнала о возгорании. К этому времени огонь охватил площадь 10 квадратных метров. В целях безопасности из здания эвакуировали четырех человек. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля произошел пожар в частном доме в Благоварском районе Башкирии. В результате пожара погибли два человека.