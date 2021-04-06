Оренбург, , 07:17 — REGNUM В Оренбурге согласие на переезд из аварийного дома на ул. Советской дала последняя, пятая семья, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, 2 апреля в доме №27 на ул. Советской произошло обрушение грунта и перекрытий над подвалом между двумя крыльями здания. Из-за аварийной ситуации и угрозы обрушения самого дома чиновники приняли решение о срочном расселении.

Переезд семей начался 3 апреля — свои квартиры покинули четыре семьи, а 5 апреля — последняя, пятая семья. Добавим, в крыле дома, где есть угроза обрушения, находится восемь квартир и проживает пять семей. Всем им предоставлено жилье в маневренном фонде.

По словам заместителя главы города по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяны Малышевой, первоочередной задачей было незамедлительно расселить людей, которые находятся в зоне оси, где здание было признано аварийным, в целях исключения возможности каких-либо опасных последствий.

«Оренбуржцы оперативно освободили жилье, взяв с собой вещи первой необходимости. Сейчас совместно с администрацией Южного округа Оренбурга мы оказываем содействие по перевозу бытовой техники и мебели, которая им необходима. Людей не торопим, в течение недели они уже полностью должны закончить переезд. Все квартиры маневренного фонда находятся в хорошем состоянии, условия для жизни есть. Со всеми пятью семьями, которые переехали на улицу Мирнинскую, мы находимся на связи», — сказала вице-мэр.

Место обрушения было огорожено, доступ во двор дома полностью перекрыт. У дома выставлены посты полиции. Мэрия ждем экспертное заключение о состоянии подвального помещения здания. В последующем будет заказана полная экспертиза дома.

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