Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Социальная сеть Clubhouse начала тестирование системы прямых денежных переводов между пользователями, внедряемой совместно с платёжным сервисом Stripe. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба социальной сети.

«Все пользователи смогут отправлять переводы, и мы будем внедрять возможность получения платежей волнообразно, начиная сегодня с небольшой тестовой группы. Мы надеемся собрать отзывы, доработать функцию и в ближайшее время предоставить её всем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при платёжном переводе в пользу платёжной системы Stripe будет взиматься небольшая комиссия за обработку. Clubhouse за эту операцию ничего получать не будет.

В заявлении подчёркивается, что это лишь «первая из множества функций, которые позволят пользователям получать платежи непосредственно в Clubhouse».

Как сообщало ИА REGNUM, соучредитель социальной сети Clubhouse Пол Дэвидсон объявил о намеченном через «пару месяцев» выходе приложения на платформе Android.

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