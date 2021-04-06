Благовещенск, , 07:10 — REGNUM В Приамурье коллекторское агентство уличили в нарушениях при выбивании кредиторской задолженности с местного жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФССП .

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Мужчина оформил займ в микрофинансовой организации. Письменно он не давал согласия на взаимодействие с третьими лицами. Тем не менее кредитор привлёк профессиональное коллекторское агентство, сотрудники которого звонили родным, знакомым и коллегам должника. Обзвон коллекторы совершали существенно превысив количество звонков, допущенное Федеральным законом — вместо восьми раз в месяц было сделано более 20 звонков.

В отношении коллекторского агентства составлен протокол об административном правонарушении. Дело направлено для рассмотрения в арбитражный суд Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»).