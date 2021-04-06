Сараево, , 07:49 — REGNUM Прокуратура кантона Сараево 5 апреля начала расследование смерти тяжелобольных коронавирусом в связи с подключением к некачественным аппаратам ИВЛ из Китая. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Решение было принято после того, как 17 анестезиологов из клинического центра в Сараево предупредили о том, что пациентам, болеющим коронавирусом и имеющим осложнения, оказывается некачественная терапия.

Поскольку число смертей резко возросло в Боснии и Герцеговине, особенно в Сараево, анестезиологи назвали в качестве возможной причины некачественные респираторы, приобретённые в 2020 году в Китае при подозрительных обстоятельствах.

По этой причине были выдвинуты обвинения против председателя правительства Федерации Боснии и Герцеговины Фадилу Новаличу и другим лицам, участвующим в закупках, для чего из бюджета было выделено 5.3 миллионов евро.