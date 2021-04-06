Владивосток, , 07:17 — REGNUM На утро 6 апреля в Приморье 49 406 человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Вторую прививку ожидают ещё 66 501 человек.

За весь период массовой вакцинации в регион поступило более 78 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, первую крупную партию российской вакцины «ЭпиВакКорона» в составе более чем 230 тыс. доз направили 5 апреля в 40 российских регионов.