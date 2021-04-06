Абакан, , 07:05 — REGNUM Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Хакасии — 70-летний и 73-летний мужчины, а также 80-летняя женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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За весь период пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 511 человек, в том числе 379 — старше 65 лет (74,1% от числа летальных исходов).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 апреля в Хакасии выявлено 21 933 носителя коронавируса, выздоровели 21 223 человека.

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