Тюмень, 6 апреля 2021, 07:00 — REGNUM В Тюмени произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Погибла водитель одного из автомобилей, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.
На выезде из Тюмени на трассе Курган-Тюмень 6 апреля столкнулись автобус, Mitsubishi Lancer и BMW. Как поясняют в Госавтоинспекции, автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где произошло его столкновение с пассажирским автобусом и автомобилем BMW.
Пассажиры автобуса не пострадали. Погибла водитель Mitsubishi Lancer. На месте аварии организовано реверсивное движение. Обстоятельства ДТП выясняются.