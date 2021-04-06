Белград, , 07:03 — REGNUM В то время, как большинство государств ломают голову над тем, как обеспечить достаточное количество вакцины против коронавируса, Сербия ведет вторую борьбу — как убедить своих граждан вакцинироваться. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 5 апреля.

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Сербия имеет настолько много вакцин, что предлагает их любому, кто прибывает из-за рубежа, начиная программу «туризма вакцинации». Это результат дипломатических инициатив Белграда на Западе и Востоке, которые обеспечили ей почти 15 миллионов доз вакцины чуть менее семи миллионам жителей.

В Сербии имеются вакцины Pfizer, AstraZenece, Sputnik V и Sinopharma, поэтому одна из самых бедных частей Европы вскоре стала лидером вакцинации на континенте.

Но данные правительства в Белграде показывают, что заявку на вакцинацию подали чуть менее четверти жителей, сообщает хорватское новостное агентство. После того, как Сербия вакцинировала всех, кто поспешил это сделать, скорость вакцинации замедлилась.

«Как Бога, я прошу вас, пройдите вакцинацию», — заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 5 апреля, добавив, что вакцины есть и их будет больше.