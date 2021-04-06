Владивосток, , 07:14 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье выдано 48 положительных тестов на коронавирус — менее 50 случаев заражения фиксируется уже несколько дней подряд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 6 апреля в Приморье зарегистрирован 42 661 носитель SARS-CoV-2, выздоровел 39 671 пациент (+194 за сутки). На амбулаторном и стационарном лечении находятся более 900 человек.

От осложнений COVID-19 умерли 689 приморцев — два пациента за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки скончались от COVID-19 ещё три пациента. За весь период пандемии в крае жертвами коронавируса стали уже 204 человека.