Абакан, , 06:55 — REGNUM В Хакасии по состоянию на 6 апреля подтверждено 21 933 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки в республике выявили десять носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

За сутки от COVID-19 излечились 50 жителей Хакасии, за весь период пандемии — 21 223 (96,7% от числа выявленных носителей вируса).

На сегодняшний день в республике в стационарах лечится 91 ковид-пациент, в том числе 19 — в тяжёлом состоянии. Три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Хакасии было выявлено 12 носителей коронавируса.

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