Нейпьидо, , 06:53 — REGNUM Не менее 570 человек погибли в ходе столкновений на акциях протеста в Мьянме, которые проходят в стране с момента военного переворота 1 февраля, сообщает на своем сайте 5 апреля Ассоциация помощи политическим заключенным в этом азиатском государстве.

Ранее сообщалось о 560 жертвах противостояния. По сведениям ассоциации, 2728 человек находятся под стражей, а в отношении еще 443 протестующих выписаны ордера на их арест.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля издание Irrawaddy распространило информацию о том, что в ходе столкновений в Мьянме с 1 февраля по 1 апреля погибли 43 несовершеннолетних.

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