Екатеринбург, , 06:50 — REGNUM В Екатеринбурге под лёд городского пруда провалился молодой человек на электросамокате. Об этом пишут СМИ.

Это произошло поздно вечером 5 апреля. По данным Е1.ru, пострадавший перелетел через ограждение и попал в воду. Его затянуло в технический люк плотины пруда. Спасатели извлекли мужчину оттуда и передали медикам.

С переохлаждением гражданин был госпитализирован. Известно, что электросамокат он арендовал. Транспортное средство уже достали из воды и передали сотрудникам сервиса аренды.