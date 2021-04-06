София, , 06:49 — REGNUM Побеждающая на выборах в парламент правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) к завершению подсчёта голосов увеличила отрыв от конкурентов почти до 8,5%. Об этом утром 6 апреля сообщается на официальном сайте избиркома страны.

По результату обработки 98,93% протоколов районных избирательных комиссий, ГЕРБ получила 26,14% голосов избирателей. За партию популярного телеведущего Слави Трифонова «Есть такой народ» проголосовали 17,73% принявших участие в выборах. На третьем месте с 15,02% — главная оппозиционная Болгарская социалистическая партия.

Избирательный барьер (4%) смогли преодолеть также Движение за права и свободы (10,34%), «Демократическая Болгария» (9,52%) и гражданская платформа «Встань. Мафия вон» (4,74%).

Как сообщало ИА REGNUM, представители шести политических объединений войдут в новый болгарский парламент, при этом правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) набрала почти четверть голосов избирателей.

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