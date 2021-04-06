Владивосток, , 06:54 — REGNUM В Приморском краевом онкологическом диспансере завершается капитальный ремонт — пациенты из отдаленных территорий смогут приехать сюда на обследование и лечение бесплатно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На ремонт поликлиники было выделено 27 млн рублей из бюджета Приморского края.

В диспансере побывал губернатор Олег Кожемяко, побеседовал с пациентами.

Так, жительница Тернейского округа рассказала, что добраться к месту лечения порой долго и дорого.

«Жителям отдаленных и северных районов Красноармейского, Пожарского, Ольгинского, а также Лазовского, Тернейского округов будем оплачивать проезд в лечебные учреждения по направлениям врачей. Такие решения мы примем. Обследование людей должно проводиться оперативно — в течение первых суток», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила в некоторых случаях разрешить 18-летним пациентам продолжать лечение у «детских онкологов».