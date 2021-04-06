Загреб, , 06:48 — REGNUM Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош и министр финансов Хорватии Здравко Марич проведут 6 апреля рабочую встречу, на которой они попытаются найти решение по вопросу санации задолженности оптовым аптекам. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 5 апреля.

На встрече они попытаются найти решение по санации задолженности оптовым аптекам для обеспечения снабжения системы здравоохранения лекарственными средствами, особенно теми, которые оказывают непосредственное влияние на текущее здоровье пациентов.

Исходя из возможностей государственного бюджета Хорватии будет определена динамика страхования передача финансовых средств в больницы и аптеки с целью покрытия их просроченных платежей.