Саратов, , 07:19 — REGNUM Доследственная проверка организована после смерти 10-летнего ребенка в Саратове, по результатам которой примут процессуальное решение.

Предварительно, днем 5 апреля с высоты 14-го этажа жилого дома на улице Орджоникидзе в Саратове упала 10-летняя девочка. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 марта дети гуляли на строительной площадке, расположенной по улице 148-ой Черниговской дивизии в городе Энгельс. Одна из девочек в возрасте 11 лет оступилась и упала с высоты, предположительно, третьего этажа. Ребенка экстренно госпитализировали в медучреждение.

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