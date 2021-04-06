Барнаул, 6 апреля, 2021, 06:41 — ИА Регнум. В Барнауле в ночь на 6 апреля пришлось экстренно эвакуировать более 50 жильцов дома по ул.1-я Западная, 51: возникла угроза обрушения. Подробности сообщает телеграм-канал городской мэрии.

Barnaul_org В Барнауле рушится дом по ул.1-я Западная, 51.

Из 55 эвакуированных жильцов четверо размещены в пункте временного размещения по адресу ул. Тимуровская, 23, ещё четыре человека, в том числе — двое детей, размещены в краевом кризисном центре для женщин. Остальных приютили родственники.

Дом (двухэтажный, трёхподъездный на 24 квартиры, в 2019 году признан аварийным) отключён от газоснабжения и электроснабжения. Также газ пришлось отключить в 25 других домах. На месте отключения работает ремонтная бригада Газпрома.

Также проводится повторное обследование конструкций дома проектной организацией, комитетом ЖКХ и администрацией Октябрьского района, по итогам которого будет принято решение о дальнейших действиях.