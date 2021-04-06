Екатеринбург, , 06:40 — REGNUM В Екатеринбурге перекрыт проезд по дороге, на которой в большой луже тонут автомобили. Об этом сообщили журналистам в администрации Чкаловского района.

Для отведения воды рабочие сделали там канаву. После выхода жидкости предстоит провести ремонт участка. Ситуация находится на контроле, заявил порталу Е1.ru замглавы Чкаловского района по благоустройству Олег Зятев.

Как сообщало ИА REGNUM, дорога ведёт от кольцевой автодороги к садам и посёлку Рудный. Нынешней весной на этом участке утонуло уже несколько машин.

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