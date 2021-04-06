Железногорск, Красноярский край, , 06:34 — REGNUM Для установления причин отравления учеников «Школы космонавтики», находящейся в Железногорске Красноярского края, создана межведомственная рабочая группа. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Рабочую группу поручил создать губернатор края Александр Усс. Такое решение было принято после переговоров с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой. В состав группы войдут сотрудники Роспотребнадзора, медики ФМБА, специалисты краевого минобразования. Проверки пройдут не только в школе, но и в краевом центре питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в закрытом городе Железногорске Красноярского края отравились ученики «Школы космонавтики». 5 апреля 11 учащихся 8−11 классов обратились к медикам с жалобами на расстройство пищеварения. По данному факту проводят проверку следователи. По информации СКР, один ребёнок был госпитализирован.

На месте работают специалисты, берутся пробы еды, смывы с пищеблоков.

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Добавим, в марте 2021 года в «Школе космонавтики» также произошло массовое отравление детей. Тогда пострадали 18 школьников.

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