Веллингтон, , 06:33 — REGNUM В Новой Зеландии за минувшие два дня выявили 17 носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Уточняется, что все зараженные прибыли в страну из-за границы. В частности, они прилетели авиарейсами из Великобритании, США, Эфиопии и Филиппин. При этом случаев локального распространения коронавирусной инфекции в Новой Зеландии не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 74 активных случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии на территории страны выявили 2168 носителей коронавируса SARS-CoV-2.