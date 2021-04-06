Якутск, , 06:37 — REGNUM В Якутске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ФКП «Аэропорты Севера» Павла Халина, которого обвиняли в мошенничестве и растратах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Расследование уголовного дела велось с 2013 года.

Суд установил, что экс-директор похитил более 90 млн рублей, выделенных в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Чокурдах». Деньгами Халин распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб в особо крупном размере.

Также подсудимый незаконно распорядился в пользу другого лица жилым помещением Росимущества, причинив ущерб в сумме более трёх млн рублей.

Кроме того, Павел Халин умышлено незаконно совершил растрату, то есть хищение денежных средств ФКП «Аэропорты Севера», тратил их на личные цели в процессе участия в выборах народных депутатов, чем причинил имущественный ущерб на сумму более одного млн рублей.

Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере один млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Лётчик Халин руководил Иркутским аэропортом, работал в Росавиации, в структуре Министерства обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по следам пропавших 64 млрд рублей, выделенных на развитие аэропортов Дальнего Востока, ведётся следствие.