Пекин, , 06:28 — REGNUM Китай в прошлом году привлек $520,6 млрд иностранных инвестиций, что на 81% больше, чем в 2019 году, говорится в докладе Государственного управления иностранной валюты Китая, передает агентство Синьхуа.

На фоне устойчивого экономического подъема Китая и улучшения делового климата прямые иностранные инвестиции в материковую часть Китая выросли на 14% в 2020 году, говорится в докладе.

В 2020 году на китайском рынке ценных бумаг чистый приток иностранных средств составил $254,7 млрд, увеличившись на 73% в годовом исчислении, свидетельствуют данные SAFE.

Чистый приток в китайские облигации подскочил на 86% по сравнению с прошлым годом до $190,5 млрд, в то время как в акции он достиг $64,1 млрд, увеличившись на 43% в годовом исчислении.

В докладе значительный рост зарубежных активов китайских ценных бумаг объяснялся многообещающими перспективами экономического развития страны, разумной денежно-кредитной политикой и высоким уровнем открытости финансового рынка.