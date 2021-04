Пекин, , 06:21 — REGNUM FAW-Volkswagen Automobile Co., Ltd., совместное предприятие по производству легковых автомобилей между China FAW Group Co., Ltd. и Volkswagen AG, сообщило о мощном осте продажах автомобилей в первом квартале 2021 года, передает агентство Синьхуа.

Продажи автомобилей компании выросли на 72% в годовом исчислении до 580 529 единиц за первые три месяца года. Из общего объема продаж, автомобилей марки Volkswagen было продано 337 000 единиц, в то время как автомобилей марок Audi и Jetta было продано 207 196 и 36 333 единиц соответственно, сообщил автопроизводитель.

Основанная в 1991 году, компания FAW-Volkswagen превратилась в одного из самых крупных производителей легковых автомобилей на крупнейшем автомобильном рынке мира. В настоящее время компания имеет пять производственных баз по всему Китаю.